ترمب: حل أزمة قطر يجب أن يستند على التزامات قمة الرياض

أجرى العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب نافشا خلالها التهديد الإيراني لأمن المنطقة.



كما بحث الملك سلمان وترمب ضرورة هزيمة الإرهاب وقطع تمويله ومكافحة الأيديولوجيا المتطرفة.

وقال الرئيس الأميركي إن حل أزمة #قطر يجب أن يستند إلى التزامات قمة الرياض بالوحدة في مواجهة الإرهاب.

يذكر أنه منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة حكومة قطر، بسبب دعمها للإرهاب، وسعيها لزعزعة الاستقرار في تلك الدول.

ولم تسعَ #الدوحة إلى مد جسور الحل بل عقدت الأزمة بتعنتها وتشبثها بموقفها وهروبها إلى الأمام.