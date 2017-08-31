خالد الفيصل: عمل استثنائي لرجال الأمن في حج هذا العام

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أن ما قام به رجال الأمن في موسم حج هذا العام يُعد استثنائياً، لافتاً إلى أن ما بذل من جهد في هذا العام يفوق كل الجهود الماضية.

وأوضح الأمير الفيصل أن هيئة تطوير #مكة استفادت من تجارب رجال الميدان في السنوات الماضية، فقامت بمشاريع صغيرة لكن مهمة جداً هذا العام، حيث وصلت تكلفتها إلى 300 مليون ريال، وحلت كثيراً من العقبات خصوصاً في مسألة حركة #الحجاج، وقطع الطرق من قبل الحافلات عبر إيصالها إلى المخيمات مباشرة.

وقال الفيصل: "في اليوم الأول والثاني كان النجاح كبيراً، حيث تم نقل الحجاج بكل يسر وسهولة".

وأضاف: "النتائج مبهرة ولا يوجد مشاكل أو عقبات حتى الآن، ولولا حرارة الشمس لاستطعت أن أقول إن اليوم مثالي حتى الآن".