بلومبيرغ تختار محمد بن سلمان في صدارة القادة المؤثرين

اختارت وكالة " #بلومبيرغ" الأميركية ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان ضمن قائمة الـ50 الخاصة بأكثر من 50 شخصية في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والتكنولوجيا، ممن تركوا بصمتهم على مسار التجارة بالعالم خلال السنة الجارية.

وعن سبب اختيارها للأمير محمد بن سلمان ليحل في المرتبة الثالثة بين قائمة الـ 50، أوضحت الوكالة أنه من ثمار خطة رؤية 2030 في إعادة تشكيل اقتصاد المملكة فكرة طرح شركة #أرامكو للاكتتاب العالمي في عام 2018، لها أثر واضح على الاقتصاد العالمي.

وأردفت الوكالة قائلة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قام بإطلاق برنامج فعال لضمان امتلاك السعودية لأكبر صندوق سيادي في العالم من خلال زيادة حجم صندوق الاستثمارات العامة، حيث قامت المملكة بالموافقة على استثمار ما لا يقل عن 20 مليار دولار في الولايات المتحدة، وخصصت 45 مليار دولار ستقوم بضخها خلال 5 سنوات في صندوق الاستثمارات المشتركة بينها وبين "سوفت بانك"، والذي من المنتظر أن تصل قيمته لـ93 مليار دولار.