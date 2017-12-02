سعوديون يلتقطون "سيلفي" مع محمد بن سلمان في العلا

تناقل مغردون صوراً لولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان خلال جولته، السبت، في العلا والمواقع التاريخية والصحراوية في جبال العلا بالمدينة المنورة.

وجاءت جولة #ولي_العهد في عربات مخصصة للتنقل في الرمال لمشاهدة المواقع، قبل أن يتوقف الأمير محمد بن سلمان استجابة لطلب بعض المتواجدين في المواقع الصحراوية في العلا والتصوير معهم.

ووثق شاب قابل ولي العهد بالصدفة عبر كاميرا جواله، جولة الأمير الشاب على المواقع التاريخية التي لم تكن معلنة، في أحد الأودية التي تقع ضمن وادي القرى والذي يتمتع بتشكيلاته الصخرية الكبيرة.

ويعد الوادي من أحد أهم المواقع الذي يحتوي على نقوش تاريخية يعود بعضها لصدر الإسلام، إضافة لنقوش تاريخية موزعة في مواقع متعددة من العلا.

واحتفل مغردون في تويتر بجولة ولي العهد الميدانية المفاجئة، وهي ضمن المتابعة الكبيرة التي يقوم بها ولي العهد للعديد من المشاريع التي أعلن عنها في وقت سابق، ويأتي على رأسها أعمال الهيئة الملكية للعلا.

الجدير بالذكر أن‏‫ محافظة العلا تعد من أهم مواقع التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ في #السعودية، وتحوي آثاراً عظيمة، بعضها ظاهر وبعضها مدفون تحت الأرض، وفيها آثار موغلة في القدم كآثار قوم ثمود ومدائن صالح والحجر.