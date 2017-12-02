سفير السعودية باليمن: صنعاء تنتفض ضد ميليشيات إيران

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، السبت، إن صنعاء تنتفض ضد ميليشيات إيران، مضيفا "صنعاء عربية".

وكتب في حسابه على "تويتر": "صنعاء تنتفض ضد ميليشيات إيران الحوثية.. الإيمان يمان والحكمة يمانية.. وصنعاء عربية".

صنعاء تنتفض ضد ميليشيات ايران الحوثية ..... الإيمان يمان والحكمة يمانية .... وصنعاء عربية . — محمد ال جابر (@mohdsalj) December 2, 2017

من جانبه، دعا الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله #صالح، السبت، القوات المسلحة لرفض تعليمات ميليشيات الحوثي.

وقال في كلمة له، إن الشعب اليمني تحرك وقام بانتفاضة ضد العدوان السافر من #الحوثي، وأضاف "اليمنيون الآن يختارون قيادة جديدة بعيدا عن الميليشيات".

ودعا إلى وقف متبادل لإطلاق النار مع ميليشيات الحوثي تمهيداً للحوار، وقال "يجب إنهاء كافة الميليشيات العاملة على الأرض اليمنية".

وأضاف "أدعو جميع الشعب اليمني في كل المحافظات وكل مكان أن يهبّوا هبة رجل واحد للدفاع عن #اليمن ضد العناصر الحوثية التي تعبث باليمن منذ 3 سنوات للانتقام ممن حققوا وحدة اليمن وثورة سبتمبر".

واشتعلت صنعاء منذ ساعات الفجر الأولى يوم السبت بين شريكي الانقلاب، ميليشيات الحوثي وقوات حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وسيطرت قوات "المؤتمر"، مدعومة بفصائل قبلية على مطار العاصمة اليمنية، فضلاً عن مبانٍ حكومية عدة كانت سقطت في يد ميليشيات الحوثي بعيد انقلابها على الشرعية، كالجمارك والمالية، والبنك المركزي، بالإضافة إلى وكالة سبأ الحوثية، ومبنى التلفزيون.

وسيطرت قوات المؤتمر على مباني سفارات السعودية والإمارات والسودان، كما سيطرت على مبنى وزارة الدفاع ومعسكر النقل في #صنعاء

إلى ذلك، تمكن مسلحون قبليون من طرد ميليشيات الحوثي من مدينة #المحويت، كما أفيد عن قيام قوات موالية للمؤتمر بالسيطرة على مدينة #إب.

وأفاد مراسل العربية أن الطرفين استقدما مقاتلين وتعزيزات عديدة إلى العاصمة، وأن قوات المؤتمر سيطرت على معسكر #كزيز جنوب العاصمة.