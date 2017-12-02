لماذا كان خالد عبدالرحمن بجازان عندما فاجأته وعكة صحية؟

تماثل الفنان #خالد_عبد_الرحمن للشفاء، بعد إصابته بوعكة صحية يوم الخميس، نُقل على إثرها إلى "مستشفى صبيا العام" في منطقة جازان، حيث تلقى العلاج اللازم، وغادرها.

وقال مصدر مقرب من "عبد الرحمن"، إنه اعتاد زيارة المنطقة بشكل دائم، لممارسة هوايته في الصيد والقنص، كما أنه عاشق لمناخها ويحب أهلها وطيبتهم وبساطتهم، مضيفاً" أن الوعكة فاجأته أثناء الصيد".

وكانت بعض المعلومات أشارت إلى أن عبد الرحمن عانى آلاما وارتفاعا في درجة الحرارة لدى وصوله إلى المستشفى، لكنه لاقى العناية الطبية والاهتمام اللازمين وسرعان ما غادرها.