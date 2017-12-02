من روما.. " هذا هو محمد بن سلمان"

في كلمته يوم أمس الجمعة خلال منتدى الحوار المتوسطي في العاصمة الإيطالية #روما، وصف وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالحاسم والمحب لشعبه، مؤكداً أنه بدأ بمحاربة الفساد في المملكة من القمة.

وعن خطوات ولي العهد في المملكة، قال إنه يريد أن تتحول السعودية إلى الأفضل من خلال الإصلاحات ومواجهة الفساد، مشدداً على أن الشعب السعودي بدأ يشعر بأنه يستعيد وطنه.

وتابع قائلاً: الأمير محمد هو شخص ذو رؤية ولديه طموح لوطنه، ولديه معايير أخلاقية، ويهتم بالشعب.

وأضاف:" كما أنه حاسم وقوي ويريد لبلده أن يكون دولة طبيعية، بالإضافة إلى تمكين الشباب وإعطائهم الفرص، وإدخال ثقافة الإبداع والابتكار، وتميكن المرأة، وأن نعود للإسلام الحقيقي، هذا هو محمد بن سلمان ونحن محظوظون بأن يكون من قياداتنا في هذه المرحلة من التاريخ".