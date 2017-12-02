من أنا؟ ماذا أريد؟

بالتأكيد إن هذين السؤالين القصيرين يحتاجان إلى أضعافهما من الكلمات للإجابة. المشكلة هنا ليست بطول الإجابة بقدر توفرها لدينا، ذلك أن الكثير منا رغم تقدم عمره وطول تجربته لا يزال لم يحدد ماذا يريد؟ ناهيك عن السؤال الأهم: من أنا؟!

أول خطوات تحقيق أهداف "ماذا أريد؟" تبدأ بالتعرف على "من أنا؟"، لذا يفشل الكثيرون في تحقيق ما يرغبون لأنهم لا يعرفون حقيقة أنفسهم ورغباتهم، فأنت حينما تعرف "من أنت" فكأنما حددت موقعك الدقيق على الخارطة، ثم بتحديدك "ماذا تريد" فأنت حددت النقطة التي ترغب الوصول إليها، وبالتأكيد لن تعدم الوسيلة حتى تصل إلى مبتغاك، بعد أن تكون تجاهلت الكثير مما لا ترغب.

لابد من المعرفة الصادقة لما تحب وتأمل من الحياة، وغني عن القول أنه يختلف عن والدك وأخيك وصديقك! نظراً لأنك شخص تعرض لمؤثرات مجتمعية وبيئة عائلية مختلفة فأنت مختلف عنهم، تحمل مشاعر وأفكاراً وآمالاً -والأهم إمكانات- تختلف عنهم أيضاً، ما يسعدك يختلف عما يسعدهم، وأيضاً ما قد يشعرك بالبؤس يختلف عنهم.

لكن كيف تتعرف بصدق على شخصيتك وخصائصها؟ البداية تكون بطرح الأسئلة على نفسك والتعمق في ما وراء الإجابات، وعدم التردد في خوض التجارب المختلفة، لابد أن تتشجع بالخروج بعيداً عن منطقة راحتك، فالتعرف على الآخرين وتجربة المختلف حتماً سوف تزيد من إدراكك لنفسك وخوالجها وآمالها، وأعلم أنها عملية تراكمية، وليست مما يسهل تنفيذه خلال دقائق.

حينما تعرف نفسك وماذا تريد، سوف تحقق تصالحاً داخلياً معها، سوف تتنازل عن خوض سباقات كنت سوف تضيّع جهدك فيها فقط لتقلد من تعتقد بنجاحه، سوف تتجاهل المشتت لأنك تعرف أنك لست بحاجة له، سوف تبتعد عن مزاحمة الآخرين على ما يعتقدونه أنه الأفضل، سوف تتعرف على هدفك من بعيد، وحتماً سوف تصل إليه، لأنك تعلم أن إحدى أهم قواعد النجاح هي التركيز على الهدف وتحقيق الأولويات.

كثيرون يكدحون ليل نهار، لا يضيعون دقيقة واحدة، يخسرون حياتهم الاجتماعية ويفرطون في صحتهم، هدفهم الوصول إلى أعلى المراتب، وقد يصلون إليها بعد جهد وتضحيات، لكن هذا ما تطمح له أنفسهم؟ هل شعروا بالسعادة الداخلية أنهم فقط بزوا منافسيهم؟ هل يمكن أن يحققوا ما يرغبون من نجاحات بطريقة أكثر ذكاءً وراحة؟ هنا تبرز أهمية التعرف على النفس وما ترغب، وهو ما ينجح فيه الغربيون بقوة، ذلك أنهم أكثر صدقاً وشفافية مع أنفسهم، على عكسنا حيث نرغب بتقليد الآخرين بزعم أن ذلك سوف يكرر قصة النجاح من جديد!

تذكر صديقي الطريق طويلة وشاقة نحو تعرفك الحقيقي على نفسك، لكنها رحلة تستحق التعب، فثمرتها تحفظ وقتك وجهدك، والأهم تسعد قلبك.

* نقلا عن "الرياض"