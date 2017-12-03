أفضل مخالفة مرورية!

بدأ «المرور» مشكورا حملة صارمة ضد مخالفي الوقوف في مواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، تقوم على سحب السيارات المخالفة، وكنت طيلة سنوات أحث مديري المرور المتعاقبين على اللجوء لمثل هذا الإجراء حتى يفكر السائق مرتين وثلاثاً قبل الاعتداء على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، فليس أشد من قيمة الغرامات المرورية غير مرمطة مراجعة حجز المرور لفك أسر السيارة!

وقبل سنتين أطلقت وسما في تويتر لرصد المخالفين وتفاعل معه مدير عام المرور وقتها اللواء عبدالرحمن المقبل، حيث ساهم المواطن في رصد المخالفات وساهم المرور في ضبطها، لكن المشكلة في معظم الحملات الإعلامية أنها تبدأ بحماسة وتنتهي بفتور، لذلك لم يكن هناك من حل سوى أن يضع المرور مخالفة الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن واجبات المسح الدائم لرجال المرور وعدم التجاوز عنها!

وقد يبدو سحب السيارات المخالفة متعسفا للبعض في التعامل مع مخالفة يمكن لرجل المرور الاكتفاء برصدها عبر تطبيق «باشر» للمخالفات المرورية، لكن الاستخفاف الذي بلغ مداه في الاعتداء على حقوق مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة يجعله مقبولا بل وضروريا لتحقيق الصدمة المطلوبة في المجتمع وتحذير المخالفين من العواقب!

لقد أمضينا عقودا من الزمن في التوعية بضرورة احترام الأنظمة المرورية وأهميتها للسلامة، وخاطبنا عقول المخالفين وكذلك عواطفهم، لكنني بت على قناعة بأن الأمر لا يحتاج لتوعية سائق يستخف بالنظام في بلده بينما يحترمه خارج بلده، بل لغرامة تقرص جيبه أو مشوار لحجز المرور!

* نقلا عن "عكاظ"