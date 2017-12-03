الصفر المئوي يزور الرياض في هذا الوقت

أكد الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، لـ"العربية.نت"، أن المربعانية ستحل على أجواء المملكة الأحد 3 كانون الأول/ديسمبر لـ40 يوماً، مبيناً أن العشرين يوماً الأخيرة منها ستشهد درجة حرارة أقل من الصفر في بعض المناطق.

وقال الزعاق: "إذا تعمقت الموجات القطبية فإن حائل وأحياناً القصيم وشمال الرياض ستسجل ما دون الصفر"، مشيراً إلى أن "هذه الأرقام تكون على وجه الخصوص في المناطق المكشوفة والمفتوحة".

ولفت إلى أنه جرت العادة أن تسجل المناطق الشمالية الشرقية أقل من الصفر سنوياً، وذلك في نهاية المربعانية أو أيام الشبط".