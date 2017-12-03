خادم الحرمين يستقبل الرئيسة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، الرئيسة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ، كاري لام.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والقنصل العام للمملكة لدى هونغ كونغ، عمر بن بخيت البنيان.

كما حضره من جانب هونغ كونغ، رئيس هيئة سوق الأوراق المالية سي كي تشاو، ووزير الخزانة والخدمات المالية بالحكومة جيمس لاو، والمدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية تشارلز لي.