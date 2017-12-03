ريم البيات تحصد جائزة أفضل إخراج في مهرجان ميلان

واصل قطار المخرجة السعودية #ريم_البيات حصد الجوائز دولياً بفوزها بجائزة أفضل إخراج في مهرجان (ميلان) السينمائي عن فيلم (أيقظني).

الفيلم من بطولة إبراهيم الحساوي وسمر البيات وعهد كامل وسماح زيدان وراشد الورثان وفيصل الدوخي، وسيناريو وحوار ريم البيات.

والمخرجة البيات من مواليد #القطيف عام 1982، حاصلة على شهادة في التصوير من معهد الفنون في بريطانيا عام 2005، وشهادة الإخراج السينمائي من #بريطانيا عام 2008، كما أخرجت العديد من الأفلام الوثائقية التي رشحت لجوائز دولية.

وتأتي جائزة (ميلان) السينمائي بعد أن حققت البيات في يوليو الماضي جائزة مماثلة في مهرجان مدريد السينمائي عن فئة الأفلام القصيرة.

ونال إنجازها الأخير أصداء واسعة بين السينمائيين #السعوديين الذين أبدوا سعادتهم بالخطوات الكبيرة والحضور المؤثر للسينما #السعودية دولياً.