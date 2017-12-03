هذا سبب حذف ماجدة الرومي تغريدتها حول حفلها بالسعودية

أكدت مصادر لـ "العربية.نت"، أن هيئة الترفيه تقوم حاليا على الاتفاق مع الفنانة ماجدة الرومي، لإحياء حفل غنائي بالسعودية.

وكانت الفنانة ماجدة الرومي، قد نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر، بأن هيئة الترفيه السعودية ستقدمها لأول مرة في حفلتين بجدة والرياض، يومي 28 و29 من شهر ديسمبر الجاري، إلا أنها عادت وحذفت التغريدة، لعدم تأكيد موعد الحفلة، بحسب المصادر.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، بهاشتاغ #ماجدة_الرومي، رغم عدم صدور إعلان رسمي عن هيئة الترفيه بالحفل، أو أي تعليقات من الرومي، بعد حذفها لتغريدتها.

يذكر أن الفنان محمد عبده، ورابح صقر، والفنانة بلقيس، وعازف البيانو العالمي ياني، أحيوا مؤخراً حفلات في السعودية.