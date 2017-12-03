هذا ما قد يحدث للطفلين اللذين لاحقهما حامل الساطور

نصح مختص نفسي المجتمع بالوقوف مع الطفلين اللذين تعرضا لمحاولة اختطاف في الرياض. وقدم تركي خان خبير الطفولة عدداً من التوجيهات لأسرة الطفل والمدرسة حتى لا يتعرضا لمضاعفات جراء الأزمة التي تحولت إلى قضية رأي عام في السعودية.

"العربية.نت" التقت تركي خان، المستشار والمتخصص النفسي في العلاقات الزوجية والتربية وتطوير حياة الطفل في الحوار التالي:

*ما هي الآثار النفسية التي قد يتعرض لها الطفل بعد هذا الموقف؟

مثل هذه المواقف قد تعرض الطفل لخوف وعدم ثقة بالناس، حيث إن الأمر بدأ من لحظة خروجهم من السوبر ماركت الذي تعودوا على الذهاب إليه يومياً، وقد ينتج عن ذلك قلق مستمر، لذلك يجب على الأهل أن يكونوا بجانبهم ويطمئنون الطفل ويعطوه جميع السبل التي تعيد إليه الإحساس بالأمان، كما يجب أن يسمحوا له بالتعبير عن ما يمر به من أحاسيس وأن يعطوه وقته ليتجاوز الأمر بدون أن يضغطوا عليه أو يمنعوه من التعبير والكلام.

*هل الهروب كان هو الحل الأفضل لهم؟

في الوضع الذي مروا به كان الهروب أفضل طريقة يستخدمونها، ومن الممكن أيضاً أن نعلم الأطفال أن يهربوا ويصرخوا بأعلى صوتهم، طلباً للنجدة والمساعدة من كل من يمكن أن يسمعهم، حيث إن الصوت يعتبر من الأمور التي يمكن أن تخيف الخاطف أو اللص.

*الثقة الخوف الرهبة كيف سيكون حالها معهم؟

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعود للأطفال ثقتهم بالناس، ولكي يزول الخوف والرهبة التي مروا بها، ويجب على جميع من حولهم أن يقفوا بجانبهم ولا يستهزئوا بأي من أحاسيسهم أو تعبيرهم عن الخوف والرهبة.

*المجتمع والمنزل.. ما هو دورهما الآن؟

يجب على المجتمع أن يتوقف عن تداول الفيديوهات والصور التي نشرت عن الحادثة لما في ذلك من تأثير على الطفلين، حيث إن الصدمة التي مروا بها قد تحتاج إلى وقت ليتجاوزوها وينسوها، وقد يحتاج الطفل إلى دعم نفسي من أخصائي ليساعدهم على التعبير عما مروا به وعلى تجاوزه.

*ما هي الآثار الجانبية التي ستقع عليهم؟

قد يترتب على ذلك حدوث قلق وخوف مستمر عند الأطفال، ولكن يعتمد الوضع الآن على الأهل والمجتمع، فإذا وقفنا معهم ولم ننشر صوراً أو مقاطع عن الموقف، وإذا لم يستهزئ بهم من حولهم سواء في البيت أو المجتمع أو المدرسة فسيتجاوز الأطفال الموقف وخاصة إذا كان هناك دعم نفسي، لذلك ننصح الأهل بأخذ أطفالهم إلى مختصين ليساعدوا الأطفال على تجاوز الصدمة.

*كيف يمكن للأطفال أن يتصرفوا في مثل هذه المواقف؟

يجب على الأهالي التحدث مع أطفالهم وتوعيتهم عما قد يواجهونه، وأن يخبروهم بكيفية التصرف إذا ما تعرضوا لمثل هذا الموقف، أو إذا شكّوا في أي من حولهم، حيث إن الجري والصراخ لطلب المساعدة والتوجه لأقرب منزل أو شخص كبير أو مسؤول قد يساعدهم على تخويف الخاطف أو اللص، كما يجب توعيتهم بالأرقام التي يتصلون عليها في مثل هذه الحالات إذا كان معهم هاتف محمول، حيث إن ذلك قد يمكن الجهات المختصة من تعقب المكالمة.