أمر ملكي بإعفاء غسان السليمان المستشار بوزارة التجارة

صدر مساء الأحد في السعودية أمر ملكي بإعفاء الدكتور #غسان_السليمان المستشار في #وزارة_التجارة والاستثمار من منصبه.

ويشغل السليمان أيضاً منصب "محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" في وزارة التجارة.

وبحسب موقع وزارة التجارة #السعودية، تولى السليمان في السابق رئاسة عدد من مجالس الشركات، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان أحمد السليمان وشركاه، وشركة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات المحدودة، شركة فنشر كابيتال بنك - البحرين، شركة فنشر كابيتال السعودية، شركة تطوير وسط المدن، شركة كيانات، شركة راما للتنمية (مارينا)، وشركة قطوف الريادة لتطوير المشاريع.

كما شارك في عضوية مجالس عدد من إدارات الشركات منها شركة الإسمنت العربية، شركة مستشفيات ومراكز المغربي، المجلس الاستشاري لشركة تكامل القابضة التابعة لمنظومة وزارة العمل، بالإضافة إلى عضويته في عدد من المؤسسات غير الهادفة للربح.

كما كانت له مشاركات وعضويات سابقة في العديد من القطاعات كرئيس مجلس إدارة شركة صافولا للأغذية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، رئيس مجلس إدارة مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بمنطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة تنظيم منتدى جدة الاقتصادي الدولي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الماليزي والسعودي التركي، وعضو مجلس إدارة ومؤسسة الهيئة العالمية للمسلمين الجدد، وعضو مجلس إدارة الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن.