الهيئة تكف يد اثنين من أعضائها في الرياض بسبب ضرب فتاة

أصدر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة #الرياض، بياناً إلحاقياً بشأن المقطع المتداول حول التجمهر على إحدى فرق الهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة للهيئة، الشيخ محمد السبر، أنه إلحاقاً لما صدر من تصريح بشأن المقطع المصور، الذي تظهر فيه إحدى فرق الهيئة في تجمهر بالقرب من أحد المجمعات التجارية، فإنه بناءً على ما يتطلبه التحقيق في الموضوع، صدر قرار بكف يد اثنين من أعضاء فرقة الهيئة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق من قبل النيابة العامة، والتي تتولى بحكم الاختصاص التحقيق مع جميع أطراف القضية.

وقال السبر، في تعليق له على المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم التوجيه بالتحقيق عاجلاً في ملابسات الموضوع، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم على ضوء ما يسفر عنه التحقيق من نتائج.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت، الأحد، مقطع فيديو في أحد الأسواق التجارية غرب الرياض، يظهر فيه أعضاء الهيئة وهم يطالبون مجموعةً من الموظفات بالدخول إلى المحل، لكن الموظفات أوضحن لهم بأنهن لا يستطعن ذلك بسبب وقت الصلاة.

وبعد ذلك حدث خلاف بين أفراد الهيئة والموظفات، تعرضت خلاله إحداهن للإصابة، كما تم سحب جوال إحدى الفتيات من قِبَل أحد أعضاء الهيئة.