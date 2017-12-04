خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الطاقة الأميركي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في #الرياض، الاثنين، وزير الطاقة الأميركي ريك بيري.

ونقل الوزير الأميركي في بداية الاستقبال، لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تحيات وتقدير الرئيس دونالد #ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، فيما أبدى الملك تحياته وتقديره للرئيس ترمب.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.

وحضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية #خالد_الفالح وعدد من المسؤولين الأميركيين.