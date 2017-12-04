السعودية.. هذا هو موعد تحرك المترو في الرياض

أكد أمين منطقة الرياض، المهندس إبراهيم السلطان، أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام انطلق وبقوة، وأنه تم توقيع عقود استيراد 900 حافلة مع شركة مرسيدس العملاقة مطلع العام الحالي، كما يجري تجهيز مسارات للحافلات على بعض الطرق، كالملك عبدالعزيز وصلاح الدين، وغيرها، لإطلاق الحافلات الجديدة قريباً.

وجاءت هذه التصريحات، أمام الجلسة الأسبوعية التي تعقد بمجلس "الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض"، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن.

وقال السلطان إنه تم حتى الآن إنجاز 62% من مشروع "مترو الرياض"، ويجري استكمال الأعمال الباقية خلال أشهر، حتى يبدأ التشغيل التجريبي في النصف الثاني من العام المقبل، ولمدة عام على بعض الخطوط.

وكان أمير الرياض قد تحدث في الجلسة عن قصة "المترو"، ووصفها بأنها طويلة، تاركاً المجال للمهندس السلطان وفريقه للحديث عنها.

من جهتهم، أعرب أهالي الرياض عن أملهم بانفراج قريب في شوارع #الرياض وفتح المواقع المغلقة بسبب العمل على تجهيز محطات المترو.