* «خاصم الفكرة... ولا تخاصم المفكر».

* ثمة تساؤل عريض طُرح هاهنا منذ سنوات عدة لمعالجة تفاقم البطالة بين خريجي الجامعات، عندما بدأ شبح البطالة يطل برأسه على المجتمع، مؤداه: لماذا يا ترى لا تُسهم مؤسسات الدولة في معالجة البطالة بتوظيف خريجي الجامعات؟ وذلك باتباع منهجية الإحالة للتقاعد بعد خدمة لا تقل عن 25 سنة في موازاة التقاعد المبكر الاختياري؛ مما يؤدي إلى خلق شواغر في الملاكات الوظيفية المختلفة، يمكن لها أن تستوعب نسبةً كبرى من أرتال المنتظرين للوظيفة على قوائم وزارة الخدمة المدنية وهي القوائم التي تتضخم يومًا تلو آخر نتيجة لتدفق الخريجين من الجامعات، والذين ينظرون إلى الوظيفة الحكومية على أنها الملاذ الآمن للمسيرة المهنية على ما عداها من وظائف قد تتوافر في القطاع الخاص «الأهلي»، والتي يظنون أنها تفتقر للأمان الوظيفي.

وزارة التعليم هي القطاع والموظِّف الأكبر من قطاعات الدولة يمكن أن تُسهم في الحل الجزئي لمشكلة البطالة، من خلال منهجيتين: إحداهما العمل على خفض نصاب المعلم/ة (40%) ما يساوي تقريبًا (10) حصص ليصبح (14) حصة في الأسبوع عوضًا عن (24) حصة، وبذلك نصطاد عصفورين بحجر واحد، تجويد أداء المعلم/ة إذ أتحنا له المزيد من الوقت للنهوض برسالته بكل جدارة وفعالية، واستيعاب المزيد من المعلمين الجدد المؤهلين تربويًّا والمدججين بأدوات العصر الرقمي؛ إذ نرى أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى استيعاب ما لا يقل عن ربع مليون تربوي وتربوية، أما المنهجية الأخرى فهي تشجيع المعلمين الذين أمضوا ما لا يقل عن 25 سنة على التقاعد المبكر؛ مما يؤدي إلى استيعاب ما لا يقل عن ربع مليون آخرين من التربويين والتربويات الذين يشكلون ما لا يقل عن ربع مليون عاطل!

*ضوء: (داوم النظر الى الأعلى، ولكن... لا تنسَ أن تنظر إلى الأسفل حتى لا تتعثر بحجر).

**نقلاً عن "المدينة"