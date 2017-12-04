ولي العهد يبحث مع وزير الطاقة الأميركي ملفات عدة

اجتمع #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في الرياض مع وزير الطاقة الأميركي #ريك_بيري.

وتطرق الحديث خلال الاجتماع إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين #السعودية والولايات المتحدة في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات #الطاقة والبيئة والصناعة والاستثمارات المشتركة بين البلدين وبالذات في مجال الصناعات البتروكيماوية والبنية التحتية والطاقة بمصادرها كافة.

وأكد #ولي_العهد حرص المملكة على استقرار أسواق الطاقة وتوفيرها للأسواق العالمية بصورة مستدامة بما فيه مصالح المنتجين والمستهلكين، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحضر الاجتماع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة الأميركية.