25 متهماً بتخريب الواجهة البحرية في قبضة الشرطة

أكد مدير مشروع تطوير الواجهة البحرية لجدة، المهندس ياسر مفتي، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن حالة التخريب التي اغتالت الواجهة البحرية الحديثة وتسليم التوثيقات اللازمة وما رصدته كاميرات المشروع للجهات الأمنية.

وقال مفتي إنه تم القبض على الجناة، وقد وصل عددهم إلى 25 متهماً، تتراوح أعمارهم بين الـ20 والـ30 عاماً، لافتاً إلى وجود مركز تحكم ومراقبة في المشروع لرصد كل الأعمال سواء تخريبية أو غيرها، ما ساعد في كشف المخربين.

وفي سياق متصل، أكدت أمانة جدة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن المخربين سقطوا في قبضة الشرطة وأنها ضبطت عدة مخالفات تتضمن بيعاً غير نظامي، وبسطات وقطفاً للزهور، وتخريباً للمرافق العامة واستخدام الفحم والشيش.

وكانت أمانة جدة قد كثفت المراقبة على الواجهة البحرية بتركيب 125 كاميرا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لمتابعة ورصد جميع المخالفات، أو سوء استخدام للواجهة البحرية والمرافق التابعة لها.