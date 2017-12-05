الكويت.. الجبير يرأس وفد السعودية بالقمة الخليجية

أفاد تلفزيون الكويت، الثلاثاء، بأن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، يرأس وفد بلاده في #القمة_الخليجية الـ 38 المنعقدة في الكويت.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لوزير الخارجية السعودي مع #أمير_الكويت في قاعة بمطار الكويت.

كما سيرأس وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش وفد #الإمارات إلى القمة.

إلى ذلك، أعلن التلفزيون الكويتي، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصل إلى الكويت للمشاركة في أعمال القمة الخليجية.

وكان تأكد، الاثنين، غياب كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عن القمة.

وتنعقد القمة الـ 38 لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، في #الكويت، على وقع النار اليمنية التي اشتعلت الاثنين باغتيال الحوثيين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أثناء توجهه إلى مسقط رأسه في #سنحان جنوب #صنعاء ، كما تعتبر هذه القمة الأولى بعد تفجر الأزمة الخليجية والعربية مع قطر.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا، الاثنين، اجتماعا تحضيرياً للقمة.