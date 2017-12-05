فيديو.. ياني يأسر جمهور الرياض بمقطوعة أهداها لوالدته

أحيا الموسيقار العالمي اليوناني الأصل "ياني"، حفلته الثانية، مساء أمس الاثنين في #السعودية، عزف خلالها أروع وأشهر المقطوعات الموسيقية العالمية.

وفجر ياني شلال التفاعل الدافئ معه، وأسر مشاعر الجمهور عندما عزف مقطوعته التي أهداها إلى والدته، وتحمل اسمها "فليتسا".

وشهدت قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في العاصمة #الرياض حضورا جماهيريا كبيرا لهذه الحفلة (الثانية)، المقامة للعازف العالمي ياني في العاصمة، فيما كانت حفلته الأولى بنفس القاعة مساء الأول (الأحد).

وادي الذئاب وتصفيق وصيحات

قوبل ياني في حفلتيه بترحيب حار من الجمهور تصفيقا وصيحات، تلقاه هو بالتقدير، وحيا الجمهور أكثر من مرة، بقوله: "أنتم معزوفة أخرى للجمال.. أدهشتموني".

وكان الجمهور قد طالب ياني في حفلته الأولى بعزف مقطوعة "وادي الذئاب" فعزفها، ومع آخر مقطوعة موسيقية عاد الجمهور يطلب من ياني استمرار العزف، لكنه وعدهم بتقديم الأفضل في حفلته الثانية أمس (الأحد) على نفس المسرح.

كرم الضيافة والتفاعل وإبداع الفنان

وعن حفلاته في الرياض، قال ياني لـ"العربية.نت": "إنني سعيد جداً بهذا الجمهور وهذه الحفاوة البالغة، فمنذ بداية وصولي للسعودية لم أجد إلا كرم الضيافة وحسن التعامل والاستقبال. حفلة الرياض هي استكمال لحفلة #جدة وجمالها، وإنني سعيد بأن وفقت في اليوم الأول، فتفاعل الجمهور واستمتاعهم يزيد من جمال الفنان وإبداعه حتى وإن كان ذا خبرة ومتمرسا، إلا أن الجمهور هو اللبنة الأساسية لرونق وجمال كل حضور فني".

رواد التواصل وتكرار حفلات ياني

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء الحفل، ونادى روادها في تغريداتهم بتكرار حفلات #ياني في السعودية، وقالوا إن موسيقى ياني تبعث على الأمل والسعادة وتغذي الروح، على حد وصفهم.

يُذكر أن هاتين الحفلتين لـ"ياني"، كان مقررا إقامتهما يومي 3 و4 من شهر ديسمبر الجاري بمركز الرياض الدولي للمعارض، وتم نقلهما لقاعة مؤتمرات جامعة الأميرة نورة، بعد الإقبال الكبير عليهما.