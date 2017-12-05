محمد بن سلمان "شخصية العام" باختيار قراء مجلة "تايم"

اختار قراء مجلة "تايم" الأميركية ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان كـ #شخصية_العام لسنة 2017، حسب ما أعلنته المجلة الاثنين.

وقد حصد #ولي_العهد السعودي أصواتاً أكثر من عدة زعماء من مختلف أنحاء العالم ونشطاء في مجلات مختلفة ورجال أعمال ونجوم، في التصويت الذي جرى عبر الإنترنت، حسب ما أوضحته المجلة.

وحصل الأمير محمد بن سلمان على نسبة 24% من الأصوات الإيجابية.

وذهب المركز الثاني في هذا التصويت لمختلف ضحايا التحرش الجنسي الذين عبّروا هذه السنة عن تجاربهم المريرة، وفضحوا المتحرشين بهم. وقد حصد هؤلاء الضحايا 6% من الأصوات.