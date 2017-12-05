وزير الطاقة الأميركي يعبّر عن فرحه بلقاء محمد بن سلمان

عبّر وزير الطاقة الأميركي #ريك_بيري عن سعادته بلقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الأخيرة للسعودية.

وبحسب ما نشرته السفارة الأميركية في الرياض على حسابها الرسمي على "تويتر"، قال الوزير الأميركي: "تشرفت بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان. وإنني سعيد جدا بمواصلة العمل على تعزيز العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وزير الطاقة الأمريكي: تشرفت بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان. وإنني سعيد جدا بمواصلة العمل على تعزيز العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. @SecretaryPerry pic.twitter.com/Y8sAGZh2LM — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) December 3, 2017

ونشرت السفارة عدة صور من هذا اللقاء، تظهر الجانب المرح منه، بعيداً عن الرسميات.

وكان وزير الطاقة الأميركي قد التقى في الرياض الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، الاثنين، و #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان الأحد.

ونقل الوزير الأميركي في بداية الاستقبال، لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحيات وتقدير الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فيما أبدى الملك تحياته وتقديره للرئيس ترمب. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.

والأحد، كان ولي العهد قد استقبل الوزير الأميركي، وتطرق الحديث خلال الاجتماع إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين #السعودية والولايات المتحدة في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الطاقة والبيئة والصناعة والاستثمارات المشتركة بين البلدين وبالذات في مجال الصناعات البتروكيماوية والبنية التحتية والطاقة بمصادرها كافة.

وأكد ولي العهد حرص المملكة على استقرار أسواق الطاقة وتوفيرها للأسواق العالمية بصورة مستدامة، بما فيه مصالح المنتجين والمستهلكين، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".