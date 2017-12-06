كم تتوقع الغرامة على من سحل قطتين بالسعودية؟

أحال مرور الأحساء إلى المديرية العامة للزراعة، قضية قائد حافلة شاب (28 سنة)، تم رصده بمقطع #فيديو وهو يسحل قطتين مربوطتين في الحافلة من الخلف.

ورغم عدم ظهور رقم الحافلة جيدا بالفيديو إلا أن رجال المرور تمكنوا من القبض على السائق، بعد التوصل إلى #الحافلة التي تم احتجازها هي الأخرى.

وكانت مديرية الزراعة بحكم اختصاصها، قد أخطرت المرور بمقطع الفيديو المتداول لسحل القطتين، وطلبت ضبط #السائق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح مدير عام الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة، الدكتور علي الدويرج، أن نظام الرفق بالحيوان المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، يوجب تغريم السائق مبلغ 50 ألفا في حال إدانته.

يذكر أن مدير عام الزراعة بالأحساء، المهندس خالد الحسيني، كان توعد بملاحقة قائد الحافلة ومحاسبته.