بالصور.. ما لا تعرفه عن "العلا القديمة"

تتمتع قرية #العلا القديمة التابعة لمنطقة #المدينة المنورة غرب #السعودية، المسماة "وادي القرى"، بجمال ساحر موروث، حيث ما زالت تحتفظ بنسقها المعماري القديم، ومكانتها التاريخية، وبها آثار الحجر شاهدة حتى اليوم على حضارة سادت ثم بادت.

تقع العلا القديمة بين مرتفعات جبلية على الطريق المؤدي إلى "العلا"، متفرعة من طريق المدينة المنورة - تبوك، مروراً بمدينة خيبر التي تبعد 15 كيلومترا عن المدينة النبوية 200 كم شمالاً.

وتبعد القرية (العلا) مسافة 400 كلم عن المدينة المنورة، و450 كلم من تبوك، و380 كلم من حائل، و170 كلم عن الوجه.

ترجع تسمية القرية بهذا الاسم إلى أنه كان بها "عينان" مشهورتان بالماء العذب، هما "تدعل والمعلق"، اللتين كانت عليهما نخلات شاهقات العلو.

وتعتبر العلا من أكبر وأهم المناطق الحضارية القديمة، كونها تقع على الطريق الرئيسي للتجارة لشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر والعراق.

ويحيط بمدينة العلا جبلان كبيران، وبينهما وادٍ خصب التربة تزرع فيه النخيل والفواكه.