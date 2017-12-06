مزعل وجمعة والحبيش يحيون حفلاً غنائياً في الرياض

يحيي نجوم الأغنية الشعبية السعودية.. مزعل فرحان وبدر الحبيش وسعد جمعة، مساء الجمعة المقبل، حفلاً غنائياً في العاصمة #الرياض، ضمن حفلات "شعبيات المملكة".

يذكر أن "نجوم الحفل" هم من أقطاب #الأغنية_الشعبية في #السعودية، وسجلوا نجومية واضحة في عقد الثمانينات، وأثروا الساحة بألوان موسيقية مذهلة، ونافسوا فنانين كبارا، وتجاوزوهم في المبيعات والانتشار وقتها بأغانٍ لا تزال حاضرة في أذهان عشاق الفن الشعبي، مثل أول، وعزو شبابي، وزارني عقب العشا، وكيف تهواني.

هذا وتأتي مشاركة النجوم الثلاثة في "شعبيات المملكة" ضمن روزنامة هيئة الترفيه لشهر ديسمبر الجاري، ومن تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.