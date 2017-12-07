القبض على مصري تحرش بعاملة منزلية في الرياض

ألقت فرق التحريات والبحث الجنائي القبض على مصري في العقد الثالث من العمر ظهر في فيديو وهو يعتدي ويتحرش بعاملة منزلية آسيوية تعمل لدى أقاربه.

وفور انتشار المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي، باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض كافة الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها.

وذكر بيان الشرطة أنه "رغم شُح المعلومات وندرتها وعدم ورود أي بلاغ لدى مراكز الشرطة لهذه الواقعة، فقد أسفرت الجهود المتواصلة من تحديد هوية المتهم، وبضبطه وسماع أقواله أقر بما نسب إليه. كما جرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية".

كما أكدت الشرطة "حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".