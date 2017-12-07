هكذا ستقضي هيئة توليد الوظائف على البطالة في السعودية

تُطلق هيئة توليد الوظائف، الخميس، ملتقى CYC العالمي الأول، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتوجيه الطلاب نحو الوظائف المتوائمة مع الاحتياج العالمي ورؤية المملكة 2030م.

ويُقام الملتقى في العاصمة السعودية، الرياض، بمركز الأمير سلطان في الفيصلية، بحضور أربعة آلاف طالب وطالبة، ومشاركة 15 متحدثاً، و 25 خبيراً عالمياً بهذا المجال.

كما سيخضع الطلاب الحاضرون لاختبار تحليل الشخصية العالمي CYC، الذي يساعد الطلاب على تحديد الميول المهنية، والتخصصات، المتوائمة مع سوق العمل، ومن ثم توجيههم نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة.

وتسعى هيئة توليد الوظائف إلى مكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز المشاركة بينهما، فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومعالجة القضايا المشتركة وتحفيز سوق العمل ومكافحة البطالة.