ياني في ختام جولته بالسعودية: بلد عظيم.. سأعود مجدداً

غرد الفنان العالمي ياني، الجمعة، في ختام جولته الفنية بالمملكة العربية السعودية، واصفاً حضارة المملكة بـ"المذهلة إلى درجة لا تصدق"، مشيراً إلى وجود العديد من العقول البراقة، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، من كل دروب الحياة.. يحبون بلدهم.. يستطيعون.. وسوف يساعدون بلدهم على النهوض لتتبوأ مكانها الصحيح في العالم.

KSA: An amazing culture in the mist of a wondrous change at an incredible rate! So many bright minds, men and women, young and old alike, from all walks of life, who love their country, and can, and will, help this nation rise and take its rightful place in the world!...Yanni pic.twitter.com/NYmQ0blDyL — Yanni (@Yanni) December 8, 2017

وكان ياني قد غرد، مساء الخميس، من مدينة الظهران، قائلاً إنه ومرافقيه يستعدون للمغادرة، معرباً عن شعوره بالحزن لانتهاء حفلاته بالمملكة.

وأعرب ياني من خلال مقطع الفيديو، الذي أرفقه مع تغريدته على حسابه بـ"تويتر"، عن شعوره بالشكر والامتنان لمشاعر الحب والترحيب التي أحاطت به في المملكة. وأضاف: "أردتم أن تظهروا أفضل ما في بلادكم.. ذهبنا للصحراء وشاهدنا الغروب.. أنا تأثرت كثيراً.. لقد لامستم قلبي إلى الأبد.. وأريدكم أن تتأكدوا أنني سأعود مجدداً".

We are in Dhahran getting ready to leave for show two! I feel emotional, as our journey to KSA is coming to an end. I will miss all of you very much, a lot of new friendships have been developed and we are all very touched! I will see you again very soon! Love…Yanni #vision2030 pic.twitter.com/AIILuV3roK — Yanni (@Yanni) December 7, 2017

وأضاف ياني في تغريدته: "أشعر بالتأثر لأن رحلتنا إلى المملكة العربية السعودية قاربت على الانتهاء. سوف أفتقدكم جميعاً للغاية"، مشيراً إلى أنه كوّن العديد من الصداقات الجديدة التي تأثر بها!

وقال ياني: "هذه بلاد عظيمة"، واختتم تغريدته بوعد بلقاء آخر قريب جداً، وأرفقها بهاشتاغ #رؤية2030.

وقد شهدت الظهران آخر حفلتين لياني، في ختام جولته الفنية الأولى في المملكة العربية السعودية. وكانت جولة الفنان العالمي بدأت في جدة من خلال حفلتين، أتبعهما بحفلتين في الرياض. وعكف ياني، منذ بداية رحلته على نشر التغريدات التي يصف فيها انطباعاته التي تعكس إعجابه وانبهاره بالسعودية وبالجمهور السعودي.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه كانت أعلنت أن حفلات العازف الكلاسيكي العالمي ستقام بحضور العائلات في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة يومي الخميس والجمعة 30 نوفمبر و1 ديسمبر، وبجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض يومي الأحد والاثنين 3 و4 ديسمبر، وتلبية لرغبة الجمهور، أعلنت الهيئة تقديم عرضين إضافيين بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران يومي الأربعاء والخميس 6 و7 ديسمبر.