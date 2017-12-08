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ياني في ختام جولته بالسعودية: بلد عظيم.. سأعود مجدداً

المصدر: العربية.نت
الموسيقار العالمي ياني في صورة من الفيديو الذي نشره على حسابه
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غرد الفنان العالمي ياني، الجمعة، في ختام جولته الفنية بالمملكة العربية السعودية، واصفاً حضارة المملكة بـ"المذهلة إلى درجة لا تصدق"، مشيراً إلى وجود العديد من العقول البراقة، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، من كل دروب الحياة.. يحبون بلدهم.. يستطيعون.. وسوف يساعدون بلدهم على النهوض لتتبوأ مكانها الصحيح في العالم.

وكان ياني قد غرد، مساء الخميس، من مدينة الظهران، قائلاً إنه ومرافقيه يستعدون للمغادرة، معرباً عن شعوره بالحزن لانتهاء حفلاته بالمملكة.

وأعرب ياني من خلال مقطع الفيديو، الذي أرفقه مع تغريدته على حسابه بـ"تويتر"، عن شعوره بالشكر والامتنان لمشاعر الحب والترحيب التي أحاطت به في المملكة. وأضاف: "أردتم أن تظهروا أفضل ما في بلادكم.. ذهبنا للصحراء وشاهدنا الغروب.. أنا تأثرت كثيراً.. لقد لامستم قلبي إلى الأبد.. وأريدكم أن تتأكدوا أنني سأعود مجدداً".

وأضاف ياني في تغريدته: "أشعر بالتأثر لأن رحلتنا إلى المملكة العربية السعودية قاربت على الانتهاء. سوف أفتقدكم جميعاً للغاية"، مشيراً إلى أنه كوّن العديد من الصداقات الجديدة التي تأثر بها!

وقال ياني: "هذه بلاد عظيمة"، واختتم تغريدته بوعد بلقاء آخر قريب جداً، وأرفقها بهاشتاغ #رؤية2030.

وقد شهدت الظهران آخر حفلتين لياني، في ختام جولته الفنية الأولى في المملكة العربية السعودية. وكانت جولة الفنان العالمي بدأت في جدة من خلال حفلتين، أتبعهما بحفلتين في الرياض. وعكف ياني، منذ بداية رحلته على نشر التغريدات التي يصف فيها انطباعاته التي تعكس إعجابه وانبهاره بالسعودية وبالجمهور السعودي.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه كانت أعلنت أن حفلات العازف الكلاسيكي العالمي ستقام بحضور العائلات في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة يومي الخميس والجمعة 30 نوفمبر و1 ديسمبر، وبجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض يومي الأحد والاثنين 3 و4 ديسمبر، وتلبية لرغبة الجمهور، أعلنت الهيئة تقديم عرضين إضافيين بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران يومي الأربعاء والخميس 6 و7 ديسمبر.

كلمات دالّة

#رؤية2030, #ياني, #حفلات ياني بالسعودية, #هيئة الترفيه السعودية

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