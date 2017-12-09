بمبادرة من أمير المدينة.. توثيق شفوي لتاريخها

* بمبادرة ودعم من (الأمير فيصل بن سلمان) أمير منطقة المدينة المنورة- انطلق مشروع (التوثيق الشفوي لتاريخ المنطقة «رواياتهم»)، الذي يهدف إلى توثيق تاريخها الحديث؛ من خلال رواية المعاصرين له، ورصد الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتطورها في المجتمع المَدني، وكذا إبراز عناية حكومة المملكة العربية السعودية بالمدينة المنورة في شتى الميادين، وتسليط الضوء على إسهام أبناء المنطقة في تنمية الوطن ونهضته.

* ذلك المشروع مُهِم وأَهَمّ؛ لأنه يحفظ (اليوم تاريخًا مُشْرِقًا من الأمس، قد يضيع غَدًا)، وهو يأتي ضمن سلسلة مبادرات رائعة جدًّا لـ(فيصل بن سلمان) تحاول ملامسة ثقافة وحضارة (المدينة النبوية) وإبرازها، والإفادة من قِيَمِهَا في تطبيقات معاصرة تَزْرَعُ في المجتمع الإيجابية بشتى صورها، ومنها برنامجا: (إنها طيبة، وأَنْسَنة المكان... وغيرهما).

* فشكرًا للأمير الشاب والمثقف والطموح (فيصل)، على جهوده الكبيرة في خدمة طيبة الطيبة خَدمِيًّا وثقافيًّا، ثم الشكر والتقدير لـ(مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة)، ولمديره العام (الأستاذ محمد بن مصطفى النعمان)، ولجميع منسوبيه، وهو القائم بتنفيذ مشروع التوثيق الشفوي «رواياتهم» بواسطة نخبة من المثقفين والمتخصصين.

*والشُّكر لـ(المركز) قبل ذلك وبعده على سعيه الدؤوب -منذ إنشائه قبل أكثر من عشرين سنة- في حفظ ونشر تاريخ وتراث وثقافة (مَأْرِز الإيمَان) وما يتبعها من محافظات؛ وذلك من خلال مؤتمراته ودراساته وبحوثه، وإصداراته التي تزيد على (33 كتابًا)، وكذلك معارضه المختلفة وبرامجه التفاعليَّة الناطقة بلغة العصر، إضافة لِتَبَنّيه المبادرات والبرامج التي تُعَزِّزُ من خطواته في تحقيق رسالته وأهدافه النبيلة.

* أخيراً (مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة) حَاضن أصيل وناشر أمين لحضارة سيدة الدنيا وعاصمة الإسلام الأولى، ونشيط أبدًا ومُتَجدّد دائمًا في برامجه؛ فهذه دعوة لأهل طيبة وجميع محبيها لدعم (المركز) ليواصل مسيرة النجاح.

*نقلاً عن "المدينة"