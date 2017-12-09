رئاسة المسجد النبوي تيسّر على المصلين بإجراءات جديدة

هيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الممر المؤدي إلى مكان السلام على النبي (صلى الله عليه وسلم) وصاحبيه (رضوان الله عليهما) حتى يتسنى للزائرين السلام دون مزاحمة أو مضايقة للمصلين، في ظل الكثافة التي يشهدها المسجد النبوي هذه الأيام.

يأتي ذلك تمشياً مع التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة في التيسير على الزائرين وأدائهم الصلاة في المسجد النبوي وقيامهم بالسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصاحبيه بكل يسر وسهولة وبلا مشقة وعناء وتزاحم.

وشهدت صلاة الجمعة في المسجد النبوي عودة الإمام لإمامة المصلين من محراب الرسول (صلى الله عليه وسلم) من داخل الروضة الشريفة، حيث أمّ المصلين في المسجد النّبوي في صلاة الجمعة فضيلة الشيخ عبدالله البعيجان في المحراب النبوي.

وقد لقيت هذه الخطوة صدى طيباً وأثراً مباركاً في نفوس الزائرين، داعين الله لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ولأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، بالتوفيق والسداد وعظم الأجر والمثوبة جزاء ما يقدمون للزائرين من خدمات جليلة جعلها الله في موازين أعمالهم الصالحة.