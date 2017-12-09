هيئة الرياضة تحيي ليلة فنية بمناسبة التأهل لكأس العالم

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إقامة حفلة غنائية بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، يحييها كل من الفنانين محمد عبده، وعبادي الجوهر، ورابح صقر وراشد الماجد، إضافة إلى فرقة cellos2، وذلك في الصالة الرياضية الخضراء بالعاصمة الرياض بتنظيم شركة روتانا.

وتعتبر هذه الحفلة هي الثانية لهيئة الرياضة، حيث سبق أن نظمت احتفالية كبيرة مع هيئة الترفيه في 23 أيلول/سبتمبر الماضي في مدينة جدة (غرب السعودية) بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة بمشاركة 11 فناناً، تم فيها تكريم عدد من رموز الفن والأغنية السعودية والخليجية.

ويأتي التقارب الكبير والمبهج بين الوسطين الفني والرياضي في المملكة خلال هذه الفترة مرتبطاً بشخصية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الذي عرف قبل دخوله المعترك الرياضي كأحد أهم الأسماء الداعمة للحركة الفنية والثقافية في المنطقة العربية.