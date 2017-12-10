السعودية تهنئ العراق بتحرير أراضيه من آخر معاقل داعش

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تهنئة السعودية لجمهورية العراق حكومة وشعباً بمناسبة تحرير أراضيه من آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي بحسب "واس".

ووصف المصدر انتهاء حرب العراق ضد داعش الإرهابي على أراضيه بالنصر الكبير على الإرهاب في المنطقة، وعبر عن تطلعه بأن ينعم العراق وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن السبت، الانتهاء من "تحرير آخر معاقل" تنظيم داعش في العراق.

وقال العبادي، في مؤتمر صحافي، إنه "سنبقى في حالة تأهب لمواجهة أي عودة للإرهاب لأن المعركة مستمرة"، معتبراً أن حصر السلاح بيد الدولة وتأسيس سيادة القانون أهم خطوات البناء.

وأوضح أنه "فتحنا صفحة جديدة للتعامل مع دول الجوار والدول العربية والعالم"، مشيراً إلى أن محاربة #الفساد ستكون امتدادا طبيعيا لعملية التحرير من الإرهاب.