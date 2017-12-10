السعودية: ندعو واشنطن للتراجع عن قرارها تجاه القدس

نوّه وزير خارجية #السعودية، عادل الجبير، بالإجماع الدولي الرافض لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.

ودعا الجبير، في كلمته خلال الجلسة الطارئة التي عقدتها جامعة الدول العربية لمناقشة وضع القدس مساء السبت بالقاهرة، الإدارة الأميركية للتراجع عن قرارها بشأن #القدس والانحياز للجهود الدولية الرامية، لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

واعتبر #الجبير أن "المبادرة العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، وأقرتها قمة بيروت 2002، تعد خارطة طريق لحل كل الأزمات".

كما دعا المجتمع الدولي "لتكثيف جهوده للوصول إلى حل عادل وشامل" لهذا الصراع.