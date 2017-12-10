لهذا السبب.. احذر استخدام هذه المدفأة بالأماكن المغلقة

حذرت جمعية #حماية_المستهلك السعودية من #استخدام_المدفآت المنزلية التي تعمل بالغاز في المنازل وداخل الغرف وأي أماكن مغلقة، نظرا لخطورة غاز أول أكسيد الكربون المنبعث، كونه من الغازات السامة.

وجاء تحذير الجمعية متزامنا مع #موجات_البرد الشديد الشتوية التي تجتاح مناطق من المملكة #السعودية والعالم.

ونصحت الجمعية بتوخي الحذر عند اقتناء المدفآت.

ومن بين أنواع #المدفآت المتعددة، الزيتية الكهربائية، والمروحية، والغاز، والهالوجين، رشحت الجمعية للمستهلكين استخدام المدفأة الزيتية الكهربائية، باعتبارها الأكفأ والأكثر أمانا والأقل استهلاكاً للكهرباء، كما أنها لا تصدر صوتا.