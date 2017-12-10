هذه الأمراض التي عانى منها أبوبكر سالم قبل رحيله

عانى الفنان الراحل #أبوبكر_سالم في السنوات الأخيرة من مجموعة من #الأمراض التي لم يغب معها صوته حتى النفس الأخير وظل طوداً بقامته وروحه وابتسامته المعهودة.

وأكد نجله المرافق له أحمد أبوبكر في تصريح سابق لـ"العربية.نت" أن والده عانى منذ سنوات من مشاكل صحية في #القلب وفشل كلوي، وعاد إلى الرياض في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعد رحلة علاجية في #ميونخ بألمانيا.

كما خضع الراحل لعملية قلب مفتوح منذ 5 أعوام في ذات المستشفى الألماني، وكانت ترافقه في رحلته العلاجية زوجته أم أصيل ونجله أحمد.

وأيضا حظي أبوبكر سالم باهتمام ومتابعة حالته الصحية من أعلى المستويات منذ دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي قبل حوالي 10 أعوام.

