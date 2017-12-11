قصة أغنية بطلب وزاري للفنان الراحل أبوبكر سالم

تميز الفنان الراحل أبوبكر سالم بثقافة عالية انعكست وعيًّا فنيًّا واسعًا في تجربته الطويلة، فضلا عن تميزه بعذوبة صوته، وتعدد طبقاته بين القرار والجواب.

وفي عام 1400هجرية، طلب وزير الاعلام السعودي محمد عبده يماني إعداد أغنية وطنية تٌلقى امام قادة العالم في عهد العاهل السعودي الراحل الملك خالد رحمه الله ، فما كان من ابوبكر سالم إلا الاستجابة، وخلال 28 ساعة فقط خرجت رائعة من روائع أغانية، وكانت (يابلادي واصلي)، وهي الأكثر جمالاً وخلوداً وتأثيراً.

واتسمت الأغنية بمستويات عُليا من التطريب النغمي المعروف عن الفنان الراحل الذي قدم أغنية وطنية فائقة الروعة، وتعتبر الأغنية من اهم النصوص الشعرية التي كتبها ولحنها الفنان، وتقول كلماتها:

يا بلادي واصلي والله معاك

واصلي واحنا وراك

واصلي والله يحميك إله العالمين

قوة الإيمان بالإيمان والعزم المتين.. يا بلادي

يرتقي الإنسان عن إيمان في دنيا ودين.. يا بلادي

يا بلادي ألف يهنالك وشعبك لك أمين

رايتك تحمل شعارك.. يا بلادي

هي في الدنيا منارك.. يا بلادي

واصلي والله يحميك إله العالمين