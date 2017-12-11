هذه آخر أغنية رسمية للراحل الكبير سالم

كانت آخر مشاركات الفنان الراحل ابوبكر سالم تعاونه مع الفنان فؤاد عبدالواحد في اغنية (خنجر يماني) والتي ساهم وساند في غناء مقدمتها "أبوأصيل" في مشاركة منه لدعم الأصوات الشابة، وحملت الأغنية كلمات الشاعر (واحد)

أصر "أبوأصيل" على دعم الموهبة الشابة رغم معاناته حينها ومرضه، ولم يتردد في المشاركة مع عبدالواحد الذي يرى في أبوبكر سالم أستاذا له.

وتقول كلمات الأغنية:

جيتني بخنجر يماني طعنتني بالظهر

ايش جالك ايش جالي مت أنا ولله قهر

حظي وين بس رماني

رماني أنا وقلبي في بحر

كم أنا منك أعاني

كم أنا منك قلبي منقهر