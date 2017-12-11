يكرهون السعوديين!

لا أعلم لِمَ أجد في قلوب بعض العرب كرهاً وغيرة وحقداً وحسداً تجاه الخلجيين، وبالتحديد علينا نحن السعوديين، وفي شكل متوارث من جيل إلى جيل؟! ولا أعلم لِمَ يضعنا كثير منهم سبباً لجميع مشكلاتهم السياسية والاقتصادية، التي تكون السعودية دائماً هي المنقذ الوحيد لهم، وحتى يومنا هذا لم أجد سبباً واحداً مفهوماً تجاه كل هذا الكُره غير المبرر.

لا أعتقد أن السبب الوحيد لكرهنا هو وجود النفط، الذي وهبه الله لنا، فكما وهبنا وهبه أيضاً لدول عربية أخرى، مثل ليبيا والعراق والجزائر، مصحوبة بعدد من المعادن الطبيعية والثروات الكثيرة التي تسخرت تحت أيادي ديكتاتورية سياسية تركت لهم الفقر الاجتماعي والتعطل التنموي، بل وتخلفه تماماً، بينما دول الخليج، وبالتحديد السعودية سخرت ثرواتها لنمو مجتمعها وتوفير كل سُبل الراحة والرفاهية والأمن والأمان له، وعلى رغم كل ذلك لم تنس دول الخليج إخوتها العرب وحاولت جاهدة تمويل مشاريعهم التنموية، وبعضها مايزال قائم العمل حتى الآن، بل ولم تبخل يوماً في دفع عجلة التنمية والازدهار لهم، غير منتظرة من شعوبها أو حكوماتها كلمة شكر، ومع ذلك تكون كلمة الشكر الدائمة هي الجحود والنكران، لتكون هذه هي الفائدة الوحيدة التي تجنيها السعودية ودول الخليج تجاه كل هذه الأموال الطائلة.

للأسف، رأينا أخيراً مدى الكره الظاهر على كثير من الفلسطينيين تجاه دول الخليج، والسعودية في شكل بارز، والتي كانت دائماً تدعم القضية الفلسطينية فعلاً وقولاً، كما لم يغيب عن ألسنتهم يوماً ذكرها في المحافل الدولية والمطالبة بإيجاد حلول لها، على عكس كثير من الأنظمة العربية، الذين تاجروا بالقضية الفلسطينية ولم يقدموا لها شيئاً غير الشعارات التي تُرفع ثم تُنسى، والذي كان لبعض شعوبها أيضاً، النصيب في إظهار الكره تجاه دول الخليج، والسعودية بالتحديد، وكأن قرار ترامب في شأن تحويل سفارته إلى القدس أخرجه من الرياض وليس من واشنطن، ثم إن معايرتنا ببيع القدس وربطها بصفقات السعودية مع أميركا أخيراً ليست من المنطق، بل هي لغة اصطنعتها منظمات ثورية ممولة من أجهزة استخباراتية، لشحن الكره للشعب الفلسطيني بأكمله تجاهنا، فليست القدس ملكاً لنا أو لأحد، وإنما هي قضية عربية، كانت ومازالت منذ عهد المؤسس حتى سلمان الحزم محل اهتمامنا حكومة وشعباً.

إن الأموال الخليجية، والسعودية خاصة، لم تكن في يوم ما ملكاً لأحد، ولسنا مجبرين أن ندعم المؤسسات الحكومية والتنموية العربية، ودعمنا لها ليس خوفاً من شيء أو رداً لجميل لم نره بتاتاً، بل لأننا تعودنا نحن دولة «الجمال» و«الخيام»، على الكرم والعطاء من دون انتظار أي رد يليق بما نقوم به تجاه العرب والقضية الفلسطينية.

أخيراً، إن الاتهامات التي توجه إلى السعودية، وحرق علمها بجانب العلم الإسرائيلي، وشتم شعبها وملوكها، في ظل أنها استنكرت ما قام به ترامب وطالبته بالتراجع عن القرار، وأكدت دعم القضية الفلسطينية، في حين لم تسخر تلك المنظمات القومية كل هذا الغضب والسخط على بعض الدول التي كانت تُسخر كل علاقتها الدبلوماسية واقتصادها لكسب رضا اليهود، ذلك كفيل جداً بأن يجعلك تفهم وتعي سبباً للكره، ومن يقف خلف ذلك!

الله الذي أعزنا، ما لأحد منة!

* نقلا عن "الحياة"