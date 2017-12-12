هيئة الإذاعة والتلفزيون تشكل لجنة لإجازة نصوص المنتجين

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، في خطوة مهمة لتطوير المحتوى الدرامي للأعمال السعودية، تشكيل لجنة مكونة من مجموعة من الروائيين والنقاد تتولى مهمة إجازة النصوص المقدمة من المنتجين قبل تعميدها بالإنتاج.

وذكرت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لتحقيق القبول المطلوب لدى الجمهور السعودي والخليجي والعربي، ودعم المنتجين السعوديين، ورفع مستوى الدراما السعودية لتنافس بجودتها الأعمال المقدمة في الفضائيات الأخرى، وصنع منافسة مهنية بين المنتجين السعوديين.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمنتج السعودي سعد المدهش لـ"العربية.نت": "بلا شك نحن كمنتجين وكتاب ندعم أي خطوة تنعكس إيجاباً على صناعة العمل السعودي الأهم والأكثر مشاهدة في المنطقة".

وأشار: "عندما تضم اللجنة مختصين على دراية وعلم في كيفية بناء النص الدرامي وروحه، فهذا يجعل في ذهن أي سيناريست يقدم على كتابة أي حلقة أن نصه سيخضع أولاً لتقييم اللجنة وذائقتها الفنية، وهذا الأمر معمول به في كثير من القنوات وتعودناه في تجارب سابقة".

وأضاف المدهش، الذي بدأ الكتابة مع الفنان الراحل، محمد العلي، في مسلسل "خلك معي"، أن العمل السعودي لا بد أن يكون مستمداً من البيئة المحلية ويعكس تاريخ وتطور وقيم المجتمع بعيداً عن التضخيم أو مصادمة الجمهور بقضايا جدلية صغيرة الهدف منها افتعال الإثارة على، حد وصفه.

كما بيّن أن كثيراً من الدول تقدم نفسها للآخر من خلال فنها وموروثها الثقافي، موضحاً في السياق نفسه أن الروائي نجيب محفوظ عندما فاز بجائزة نوبل كان ذلك عبر روايات مستمدة من البيئة المحلية، منها الثلاثية الشهيرة "بين القصرين" و"السكرية" و"قصر الشوق".

وأبدى المدهش تفاؤله بالخطوات الكبيرة التي تنتهجها هيئة الإذاعة والتلفزيون التي من شأنها أن تفتح أبواب التنافس بينهم كمنتجين على تقديم المحتوى الذي يليق بالقناة الأولى بيت الفنانين السعوديين.

وذكر أنه قدم أكثر من 20 عملاً للتلفزيون والمسرح، إضافة إلى مجموعة من الأعمال الإذاعية، كان أشهرها مشاركته ممثلاً وكاتباً في "طاش ماطاش" مع عبدالله السدحان وناصر القصبي، كما كتب عدداً من المسلسلات الاجتماعية، مثل "المقطار"، من بطولة حبيب الحبيب وراشد الشمراني، و"غشمشم" للفنان فهد الحيان، و"جاري ياحمودة" من بطولة يوسف الجراح، و"فيه شي غلط" لبشير الغنيم ومحمد العيسى وغيرها من الأعمال.

يشار إلى أن وزير الثقافة والإعلام، عواد العواد، أصدر مؤخراً توجيهاً يلزم الجهات الإعلامية الاهتمام بالمحتوى الإيجابي في جميع الأعمال الفنية والبرامج التلفزيونية بما يعزز من القيم الأخلاقية، ويغرس المبادئ والمعاني الجميلة، ويرفع من مستوى الذوق الفني العام.