القبض على عصابة في الرياض بلغت سرقاتها نصف مليون ريال

قبضت عناصر التحريات والبحث الجنائي في #الرياض على عصابة باكستانية من ستة أشخاص في كمائن متعددة، آخرها تضمن مسروقات بلغت قيمتها 120 ألف ريال، اعترفوا بعدها بثلاثين سرقة بلغ إجمالها نصف مليون ريال.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض أنه امتداداً للجهود المتواصلة في مكافحة جرائم السرقات وتعقب مرتكبيها، وعلى ضوء ما ورد لمراكز شرطة العاصمة الرياض من بلاغات عن تعرض عدد من المحلات التجارية والمستودعات والمباني قيد الإنشاء للسرقة بعد الاعتداء على حراس الأمن وتكبيلهم، عليه فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي إلى تشكيل فريق بحث وتحري على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لدراسة تلك البلاغات واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية اللازمة، وتمكنت من الإطاحة بالمتهمين ستة من الجنسية الباكستانية (في العقدين الثالث والرابع من العمر) في كمائن محكمة تم بأحدها ضبط شاحنة محملة بمسروقات تقدر قيمتها بحوالي 120 ألف ريال من ضمن مسروقات أخرى قاربت النصف مليون ريال، كما ضبط بحوزتهم على عدد من الإقامات للتضليل ومحاولة إخفاء هوياتهم وأجهزة جوالات ولوحة لسيارة مطلوبة بقضية مشابهة. وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم، وبارتكاب 30 جريمة سرقة موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وجرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض سعيها الحثيث والمستمر لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتجفيف منابعها حفظاً لأمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء.