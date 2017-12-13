صور.. أين تقع هذه المدينة المغطاة كلياً بالسحب الساحرة؟

ظاهرة لا تتكرر في العام سوى أيام معدودة، وتحديداً في فصل الشتاء، حيث تعد من المدن النادرة في #العالم المغمورة بالسحاب.

وتقع المدينة ذات المناظر الخلابة جنوب #السعودية، وتسمى خاط، وتبعد عن مدينة أبها 170 كيلومتراً شمالاً، وعن محافظة النماص 20 كيلومتراً.

وهي من المدن الساحلية التي تمتاز في فصل #الشتاء باعتدال أجوائها وتقع بين جبال السروات الشاهقة، وما زالت المدينة في طور التنمية والتطوير.

والتقطت كاميرا "العربية.نت"، بعدسة ظافر البكري، صباح الأربعاء، هذه الظاهرة الكونية لترسم صورة بديعة من صور الطبيعة الأخّاذة.