غسان الرحباني: أطمح لتقديم الأفضل في السعودية

يسهر #السعوديون، في جدة الجمعة، مع حفل موسيقي غنائي، للموسيقار العالمي إلياس الرحباني، بقيادة ابنه المايسترو غسان الرحباني، يقام على مسرح "جمان" المطل على البحر الأحمر، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

ويقام الحفل بدعم من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

تحيات إلياس للسعوديين

ونقل برنامج "تفاعلكم" على شاشة قناة العربية، تحيات الموسيقار إلياس الرحباني إلى شعب المملكة العربية السعودية، وتمنياته لجمهور الحفل بسهرة رائعة، مع باقة من أعماله الغنائية والموسيقية، بقيادة ولده الموسيقار غسان الرحباني.

وقال غسان الرحباني، لـ"تفاعلكم"، الحفل لوالدي "إلياس الرحباني"، ولو لم يكن موجودا.. فنحن سنعزف مقطوعات موسيقية وأغان، من كلمات وألحان إلياس الرحباني، وسيكون معنا المطرب جلبار جلخ.

سهر الليالي وكان الزمان و48 عازفاً

وتابع غسان بأن الفرقة تضم 48 عازفا موسيقيا على المسرح، بقيادته، وأنهم سيقدمون موسيقى إلياس الرحباني، التي تربت عليها أجيال، مثل سهر الليالي، وكان الزمان، وغيرها من الكلاسيكيات والحماسيات، مع إضفاء جو من التسلية والمرح والطرافة على السهرة.

وأعرب غسان الرحباني، فرحه وسعادته بهذا اللقاء الذي سيكون الأول مع #الشعب_السعودي، المتميز بتذوقه للفن الراقي، وتفاعله وتقديره للفن الجيد.. لافتا، بأنه والفرقة يجرون تمارين مكثفة وبروفات عديدة، بهدف إسعاد جمهور الحفل، وحرصا منهم على ترك انطباع حسن وممتاز، لدى #المواطن_السعودي، سيما وأنها المرة الأولى التي يقدمون فيها فنهم بالمملكة.

شغف وتشوق للجمهور

وأبدى "غسان الرحباني"، إعجابه بفكر، وخطط ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان، المترجم في رؤيته 2030، كونه فكر يسعى للتقدم والانفتاح وصولا للمستويات العالمية.. كاشفا، عن شغفه الشديد، وتشوقه منذ زمن بعيد، إلى إحياء مثل هذا الحفل، ولقاء الجمهور السعودي، لكن لم يكن هذا متاحا، وأنه يتمنى الانطلاق بعد جدة إلى مدن سعودية أخرى، بعد أن صار مرحبا، بالفن.

فيروز وصباح والصافي والرومي

يذكر أن الفنان العالمي إلياس الرحباني، هو شقيق عاصي ومنصور الرحباني، وهما أكبر منه سناً، وأحب الموسيقى من خلالهما، وأبدع آلاف الأعمال الموسيقية، وربطته أعمال فنية، بفيروز وصباح ووديع الصافي وماجدة الرومي، وقدم موسيقى تصويرية للكثير من الأفلام.

6500 وأعلى رقم بالعالم

وقال إلياس الرحباني، في تصريح سابق لـ"قناة العربية"، "لدي أعلى رقم بالعالم مسجل في الساسيم بباريس وهو 6500 لحن، ولدي الآن 500 لحن موسيقي جاهزة لأن تغنى".

وهو من مواليد محافظة جبل لبنان، شمال العاصمة اللبنانية #بيروت، عام 1938، وهو قائد أوركسترا، وملحن، وكاتب أغانٍ.

أما نجله الموسيقار غسان الرحباني، ضيف حلقة "تفاعلكم"، فهو مثل والده، مؤلف كلمات أغانٍ وألحان.