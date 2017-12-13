قطار ماليزيا المُعَلّق يا مترو الرياض!

* كان من ضمن النهضة التنموية الشاملة التي حققتها (ماليزيا) خلال السنوات الماضية العمل على معالجة الزحام والاختناقات المرورية في العاصمة (كوالالمبور)، وجاء ذلك بالتوسع في مشروعات النّقل العام، ومنها (ذلك القطار المعلّق) الذي يتجول بين أحيائها الرئيسة!

* (القطار) فِكْرَته بسيطة وتكلفته قليلة؛ فلم يترتب على إنشائه حَفْرٌ ودَفـن ولا تعويضات بعشرات المليارات؛ حيث جاء معلقًا على الرصيف الأوسط من الطُّرق، تحمله أعمدة متوالية، لا يتجاوز قُطْر أحدها مترًا ونصف المتر!!

* أما محطاته التي تأتي معلقةً بين جانبي الطّريق فموزعة بعناية، ترتبط فيما بينها بممرات وسَلالم كهربائية مغطاة تحمي الناس من الشمس والمطَر!

* قِطار (كُوالا) آلي لا يتأثر بالماء، ولا يتعطلّ في وقت الحاجة إليه، وبواباته إلكترونية، وتستخدمه جميع طبقات المجتمع من طلاب المدارس إلى كبار المسؤولين ورجال الأعمال؛ لأنه أسهل وأسرع!

* ولأن الهدف منه بالدرجة الأولى خدمة الناس، وتسهيل حركتهم، وليس المتاجرة بهم، فرسومه زهيدة جدًّا، فبطاقة بـ(100 رنقت ماليزي) أي ما يعادل (92 ريالًا تقريبًا)، تمنحك تَنَقُّلات مفتوحة عليه لمدة شهر كامل، هذا لعامة الناس، بينما الطلاب والمتقاعدون وكبار السنّ لهم خصومات تصل لـ(50%)!!

* ذلك القطار على امتداد خطوطه وكثرة محطاته، وعظم خدماته، وجودة تقنيات، كانت تكلفته بسيطة، ثمّ إنه نُفذ بنظام (BOT) الذي يقوم على تنفيذ المشروعات من القطاع الخاص مقابل التشغيل لمُدة محدّدة، ثم التحويل للدولة!

* وهنا لن نتحدث عن (مترو الرياض) الذي تكلفته تجاوزت (22,5) مليار دولار، وما انضم إليها من تعويضات وحَفْرِيّات وطول مدة انتظاره التي خنقت المدينة بالأزمات المرورية؛ فما فَات مَات، ولكن ما أرجو في مشروعاتنا المستقبلية أن نبحث عن التجارب الناجحة والبسيطة ذات التكلفة المعقولة، وليس عن البهرجة التي تستنزف المليارات؛ فالمهم (الخدمة، وترشيد المصروفات)!

* أما الأهـم في (وسائل النقل العام) أن تكون أسعار ركوبها رخيصة جدًّا جدًّا؛ لتناسب طبقات المجتمع كافةً، وكم أتمنى أن تكون هناك تخفيضات لذوي الاحتياجات الخاصة، والمتقاعدين!

*نقلاً عن "المدينة"