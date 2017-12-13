نجم هوليوود "ترافولتا" يلتقي جمهور الرياض بجلسة حوارية

تنظم #هيئة_الترفيه فعالية بعنوان "ليلة مع ترافولتا" تستضيف من خلالها في أمسية حوارية نجم هوليوود الممثل "جون ترافولتا" في جلسة حوارية تمتد لـ3 ساعات من 9 _ 12 مساء يوم الجمعة 15 ديسمبر، وذلك في مركز (أبكس للمعارض والمؤتمرات) في العاصمة #الرياض.

ويتميز "ترافولتا" بأنه فنان شمولي، وليس ممثلاً فحسب بل هو أيضاً مغنياً وكاتباً ومنتجاً، ويملك تجربة ثرية ومسيرة كبيرة توجها بأكثر من 45 فيلماً كان أولى أفلامه في العام 1975 وهو لايزال في سن مبكرة من العمر، وهو زوج الممثلة والعارضة "كيلي بريستون" ولديه 3 أبناء.

وتأتي زيارة "ترافولتا" الأولى للمملكة متزامنة مع القرار بمنح تراخيص لدور #السينما_في_السعودية.