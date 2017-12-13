هذه تفاصيل قتل خمسيني أمام محكمة الرياض

قُتل مواطن خمسيني أمام المحكمة الجزائية بالرياض في حادثة إطلاق نار وقعت صباح الثلاثاء، وتفيد المعلومات أن ‏المشاركين في الحادثة بينهم دعوى قضائية بسبب حادثة قتل، حيث قام الجاني بإطلاق النار على الآخر فأصابه وتوفي.

وقال أحد المراجعين للمحكمة إنه سمع صوت إطلاق نار بالقرب من المسجد خارج المحكمة، ثم شاهد رجلاً كبيراً يحمل مسدساً وكان يقول "هذا قاتل رجال.. اتركوه يموت"، ومنعهم من إسعاف الرجل المصاب إصابة بليغة جداً.

وأصدرت شرطة الرياض بياناً حول الواقعة ذكرت فيه أن مواطناً يبلغ من العمر 75 عاماً قتل آخر (55 عاماً)، بجانب أحد الجوامع وسط الرياض، بعد إطلاق النار عليه من سلاح كان بحوزته، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.