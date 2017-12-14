إصابة مواطن واحتراق 4 محال في حريق بمدينة تبوك

أصيب مواطن بجروح بسيطة إثر حريق نشب في السوق الدولي بمدينة #تبوك في #السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي في مديرية #الدفاع_المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبدالعزيز الشمري، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا مساء الخميس بنشوب حريق في عدد من المحلات التجارية في #السوق_الدولي بحي الراجحي.

وأضاف الشمري: "انتقلت الفرق المختصة للموقع ومباشرة الحادث حيث تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه في وقت وجيز، وعزل النار عن باقي المحلات المجاورة، وأسفر الحريق عن تضرر 5 محلات أثاث تقدر مجموع مساحتها بـ 300 متر مربع، احتراق 4 منها بالكامل، فضلا عن أجزاء من الخامس.

ونتج عن الحادث إصابة مواطن بقدمه تم نقله احترازياً للمستشفى عن طريق #الهلال_الأحمر.