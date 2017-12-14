صور.. هيلي تعرض أدلة دعم إيران للحوثيين بالصواريخ

أكدت مندوبة الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، لدى الأمم المتحدة إن أدلة لا يمكن إنكارها تثبت أن إيران تنتهك القانون الدولي من خلال تهريب #صواريخ للمتمردين الحوثيين في #اليمن.

وكشفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلى، الخميس، النقاب عن دليل تم رفع السرية عنه مؤخرا يشمل أجزاء من #صواريخ أطلقت على #السعودية من مناطق يسيطر الحوثيون عليها في اليمن. وعرضت هيلي أجزاء الصواريخ في حظيرة بقاعدة عسكرية في #واشنطن، وفقا للأسوشيتدبرس.

وقالت هيلي إن أجزاء الصواريخ تحمل علامات تبين أنها صادرة من إيران، وتتسم بمواصفات تقنية خاصة بالأسلحة المصنعة من إيران.

وأكدت أن ذلك يثبت انتهاكات صارخة لقرارات مجلس الأمن الدولي، بينما المجتمع الدولي يغض الطرف بسبب الاتفاق النووي.

وقالت هيلي إن الولايات المتحدة ستحشد الآن دولا أخرى للرد على سلوك #إيران.